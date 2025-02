Mulheres no Agro e seu papel na construção de um mundo melhor Evento reuniu personalidades do setor para apresentar as novidades da 10ª edição do Congresso Nacional das Mulheres no Agronegócio Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 12/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 12/02/2025 - 18h14 ) twitter

Encontro da 10ª edição do CNMA Foto : Arquivo pessoal

O Mundo Agro participou do encontro promovido pelo CNMA e representantes do setor na Capital Paulista.

“Mulheres que mudam o mundo para melhor” é o tema desta 10ª edição. O congresso acontecerá em São Paulo, nos dias 22 e 23 de outubro, e espera receber mais de 3 mil participantes, no Transamerica Expo Center.

Serão cinco arenas com convidados e especialistas para abordar 24 assuntos e mais de 20 horas de conteúdo. Além disso, será entregue o 8ª Prêmio Mulheres do Agro e a 2ª Edição da Casa Mulher do Agro.

“O CNMA é para todas as mulheres. Estou desde a primeira edição, que aconteceu em 2016. Começamos com 600 congressistas. Ano passado, tivemos 3000. Desta vez vamos ter um espaço para pequenas produtoras, incentivando a agricultura familiar. Queremos trazer esse público para o congresso. Além de uma ilha voltada para startups”, disse Renata Camargo, gerente de desenvolvimento e novos negócios do Transamerica Expo Center e organizadora do CNMA.

José Luiz Tejon, professor, sócio diretor da Biomarketing e integrante do conselho de conteúdo do congresso ressaltou que vivemos um momento crítico. “Na voz das mulheres está a proposição. Eu não tenho dúvidas que são as mulheres”, disse sorrindo Tejon.