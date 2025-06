O cavaleiro das Américas e a missão de levar o agro ao mundo Único brasileiro a cruzar as Américas a cavalo, ele percorreu 27 mil quilômetros e hoje inspira pessoas com sua história de fé, superação e amor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 14/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/06/2025 - 02h00 ) twitter

Filipe Masetti Leite, durante a expedição pelas Américas Foto cedida: Filipe Masetti Leite

Filipe Masetti Leite foi o único brasileiro a realizar um feito histórico: cruzar todo o continente americano a cavalo, do Alasca até Ushuaia, na Argentina. Foram oito anos de jornada, mais de 27 mil quilômetros percorridos e 12 países atravessados — sempre com o cavalo como fiel companheiro.

Mas o desafio foi além da aventura física: tornou-se um propósito de vida. Jornalista, palestrante e autor premiado, Filipe hoje leva sua história e sua conexão com o agro para os palcos do mundo, inspirando pessoas a acreditarem em seus sonhos e a valorizarem as raízes do campo.

O Mundo Agro conheceu o Filipe Masetti Leite durante o GAFFFF 2025, em São Paulo.

Filipe Masetti Leite foi um dos palestrantes no GAFFFF 2025 Foto: Arquivo pessoal

Mundo Agro: Qual foi seu grande feito?

‌



Filipe Massetti: Cruzar as Américas a cavalo. Eu andei durante oito anos, percorri 27 mil quilômetros, do Alasca até Ushuaia, na Argentina, cruzando 12 países.

Mundo Agro: Por que você decidiu encarar esse desafio?

‌



Filipe Massetti: Não fui eu que decidi, sabe? Foi Deus, foi o meu destino. Tudo o que vivi me levou a esse momento em que ou eu fazia isso, ou não fazia nada. O cavalo sempre foi uma constante na minha vida. Meu nome, Filipe, significa “amigo dos cavalos”. Tem foto minha bebê, cavalgando com meu pai. Comecei a laçar muito cedo. Ele foi meu primeiro herói — eu queria ser um cowboy como ele. Minha família se mudou para o Canadá quando eu tinha nove anos. Estudei comunicação e jornalismo voltado ao agro. E, quando criança, meu pai lia para mim a história de um suíço que viajou a cavalo de Buenos Aires a Nova York, em 1925.No último ano da faculdade, eu me perguntava o que faria da minha vida. E aquele sonho de infância voltou com tudo. Pensei: “Imagina fazer um documentário, escrever um livro... as culturas que vou ver, vivendo a 3 km por hora, 30 km por dia!”. Aí eu falei: é isso.

Mundo Agro: O que você tirou dessa experiência única?

‌



Filipe Massetti: Muita coisa. Muitas lições. Aprendi que absolutamente nada é impossível com trabalho e planejamento. Às vezes a gente se convence de que não vai conseguir por mil motivos, mas eu comecei sem nem uma ferradura! Fiquei dois anos no que chamei de “quarto de guerra”, preparando tudo. E, no fim, consegui patrocínio, os cavalos, uma produtora comprou o projeto. Aprendi sobre fé, sobre Deus, e sobre o valor da família. Todas as grandes lições da minha vida vieram dessa jornada.

Mundo Agro: E agora, qual o próximo desafio?

Filipe Massetti: O desafio hoje é contar essa história. Faço palestras, viajo o mundo. Percebi que meu propósito não era apenas cruzar as Américas, mas inspirar pessoas a viverem seus próprios propósitos. Despertar sonhos. Mostrar que tudo é possível. Já palestrei em 12 países e me sinto muito feliz, de coração cheio, por poder compartilhar essa história.

Mundo Agro: O que o cavalo representa pra você?

Filipe Massetti: Tudo. O cavalo, pra mim, é tudo.

Mundo Agro: E o agro?

Filipe Massetti: O agro, hoje, é um dos meus propósitos. Tento levar isso comigo em tudo o que faço, porque consigo furar a bolha. Já palestrei em eventos como este festival aqui. Faço palestras para grandes empresas, meu livro ficou três semanas entre os mais vendidos da Veja, meu documentário ganhou 21 prêmios internacionais. Então carrego o agro comigo porque sou do agro.

Mundo Agro: Você acha que falta algo?

Filipe Massetti: Acho que falta informação nos grandes centros — para políticos, para quem não conhece a vida da porteira pra dentro. Hoje, uma das minhas missões é mostrar o que é o agro de verdade: família, Deus, trabalho. Preservação do meio ambiente. Os verdadeiros guardiões da natureza. O povo mais trabalhador do mundo. Quero levar essa mensagem comigo para todos os lugares.

Mundo Agro: Então seremos dois, eu e você.

Filipe Massetti: (Risos) Sim!

