Ou estreia na APAS Show e aposta na expansão nacional e internacional Marca referência em organização destaca inovação, sustentabilidade e estratégia comercial para conquistar o varejo alimentar Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 10/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ou estreia na APAS Show e aposta na expansão nacional e internacional Foto cedida : Ou

A Ou participará pela primeira vez do Festival APAS Show, onde apresentará uma série de novidades com foco em organização, funcionalidade, design e sustentabilidade.

Com mais de 110 lançamentos previstos para este ano, a marca busca ampliar sua presença nos supermercados brasileiros e reforçar sua atuação internacional.

Em entrevista ao Mundo Agro, Vinicius Martini, gerente de marca e desenvolvimento de produto da Ou, detalha as expectativas para a feira, diferenciais dos produtos e estratégias para consolidar a Ou como referência também no varejo alimentar.

Vinicius Martini, gerente de marca e desenvolvimento de produto da Ou Foto cedida: Ou

‌



Mundo Agro: Primeira vez na APAS. Qual a expectativa? Quais as novidades? Qual a projeção de negócios?

Vinicius Martini: Estar na APAS pela primeira vez é estratégico para a Ou. A feira é uma vitrine importante para o setor e temos grandes expectativas de relacionamento e geração de negócios, não só com varejistas do Brasil, mas também com compradores internacionais.

‌



Estamos apresentando mais de 110 lançamentos para 2025, com foco em design funcional, praticidade no dia a dia e novas cores e formatos. Essa é também uma oportunidade de reforçar nossa expansão internacional e consolidar parcerias que sustentem o crescimento da empresa.

A nossa expectativa é gerar visibilidade, estabelecer novas parcerias comerciais e apresentar o valor agregado dos produtos para o ponto de venda. Estamos projetando que essa participação na feira acelere a capilaridade da marca nos supermercados em todo o Brasil. Entre os produtos que levaremos ao evento, destacam-se:

‌



• A linha Clear Fresh, voltada à organização de geladeiras — com soluções que contribuem para a conservação dos alimentos e redução de desperdício;

• A linha Block, de potes herméticos com vedação reforçada;

• E a linha Eleve, voltada à organização de banheiros com fixação adesiva, que dispensa furos e torna o uso mais acessível e funcional.

Mundo Agro: O que difere os produtos da Ou com os demais encontrados no mercado?

Vinicius Martini: O nosso diferencial está em unir design inteligente com funcionalidade real. A Ou não faz apenas produtos bonitos, a gente cria soluções que otimizam espaços, facilitam rotinas e transformam o ambiente. Outro ponto que nos diferencia é o modelo de produção verticalizada: desde o desenvolvimento até a entrega no ponto de venda, temos controle de todo o processo, o que garante qualidade, agilidade e consistência. E claro, estamos sempre atentos ao comportamento do consumidor e o nosso crescimento no digital e em marketplaces mostra o quanto nosso portfólio conversa com quem busca praticidade, estética e durabilidade.

Mundo Agro: Todos ou parte dos itens sustentáveis? Podemos falar um pouco sobre essa cadeia e ações da empresa?

Vinicius Martini: A sustentabilidade é um compromisso real na Ou, especialmente dentro do nosso processo produtivo. Um bom exemplo é a linha Grid, que já reaproveitou mais de 200 mil quilos de resíduos plásticos coletados no litoral, em parceria com a recicladora Wise. Esses resíduos, que poderiam estar nos oceanos, viram cestos e organizadores com design sofisticado — e já passamos de 600 mil unidades vendidas nessa linha. Além disso, usamos materiais como polipropileno, poliestireno, bambu e vidro, sempre buscando alternativas mais responsáveis. A cadeia sustentável da Ou começa na escolha da matéria-prima, passa por reuso de materiais e termina em um produto funcional, bonito e com menor impacto ambiental. Esse design com durabilidade estendida evita o descarte precoce de itens, por exemplo.

Mundo Agro: Como está o mercado e perspectiva para 2025?

Vinicius Martini: O mercado de organização vem crescendo, impulsionado por mudanças no comportamento do consumidor, que valoriza ambientes mais funcionais, bem aproveitados e esteticamente agradáveis. Em 2024, tivemos um ano muito positivo, com 38% de crescimento no faturamento total e vendas digitais crescendo 172%. Para 2025, a Ou projeta crescimento de 35%, com foco na penetração em supermercados e atacarejos, consolidando-se como uma marca de referência também nesse canal. A expectativa é aumentar a presença nacional, diversificar canais de venda e impulsionar a jornada do consumidor no ponto de venda com soluções que unem utilidade, bem-estar e estética. Além disso, estamos focados na expansão internacional da marca.

Mundo Agro: Qual o maior desafio de vocês?

Vinicius Martini: Nosso principal desafio é traduzir o universo da organização para o varejo alimentar, construindo uma nova cultura de consumo. Queremos mostrar ao supermercadista que produtos de organização agregam valor ao mix, aumentam o ticket médio e geram recorrência. Ao mesmo tempo, é um desafio continuar crescendo de forma sustentável, sem perder nossa essência. A Ou é uma marca com 31 anos de história, que começou no quintal de casa e hoje está em 25 países. Expandir mantendo o cuidado com o produto, a experiência do consumidor e os valores que nos trouxeram até aqui exige consistência e visão de longo prazo. Também temos um compromisso constante com inovação acessível: buscamos unir design funcional, sustentabilidade e preço competitivo — tudo isso sem abrir mão da eficiência e da identidade que fazem da Ou uma referência em organização no Brasil.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp