Pará lança colônia de férias sustentável no Parque da Cidade

Pará abriu hoje as portas do Parque da Cidade para a primeira colônia de férias públicas do país Foto cedida: Governo do Pará

O Governo do Pará abriu hoje os primeiros espaços do Parque da Cidade, em Belém, marcando o início da primeira colônia de férias pública e gratuita do país.

Com investimento de R$ 980 milhões, o Parque da Cidade antecipa o legado da COP 30, que será sede das zonas Azul e Verde da conferência global sobre o clima.

Com atividades voltadas para crianças, jovens e idosos, a programação mistura esporte, cultura e educação ambiental em um espaço de 500 mil m² construído sobre o antigo aeroporto Brigadeiro Protásio.

“É um espaço construído com recursos do Estado, planejado para ser vivido agora e no futuro, antes e depois da COP 30. Temos orgulho de entregar um lugar que representa um novo capítulo para a nossa capital”, explicou Helder Barbalho, governador do Pará.

‌



A programação de julho inclui atividades esportivas e culturais para todas as idades, com foco em crianças, adolescentes e idosos. As inscrições on-line somaram mais de 8,4 mil participantes. A partir de amanhã (28), novos cadastros serão realizados de forma presencial nas áreas esportivas do parque. Aos fins de semana, o acesso será livre.

O local já conta com mais de 14 áreas de lazer em funcionamento e estrutura que inclui ciclovias, skatepark olímpico e áreas verdes com mais de 2.500 árvores.

‌



“Tomamos a decisão de abrir o Parque da Cidade para a população antes da COP 30 porque não seria justo entregarmos esse espaço às Nações Unidas sem antes compartilhá-lo com os paraenses. Esse é um legado urbano, social e ambiental pensado para as pessoas”, destacou Barbalho.

Além de oferecer entretenimento gratuito, o parque é exemplo de infraestrutura sustentável: usa energia solar, captação de água da chuva e sistemas de filtragem natural em áreas de alagados urbanos (wetlands).

‌



Com quase 90% da obra finalizada, o Parque da Cidade foi concebido como um legado permanente para a população de Belém — unindo lazer, inclusão social e compromisso ambiental.

Sediar uma COP no Brasil, na Amazônia, significa muito mais do que se imagina. Nem todos conhecem a real importância desse evento. Aqui no Mundo Agro, você vai entender o papel fundamental da COP 30 no combate às mudanças climáticas e na promoção da sustentabilidade global.

A palavra-chave é sustentabilidade — e a necessidade urgente de ações concretas!

