Pecuária com árvores: estudo comprova que sistema ajuda o bem-estar dos animais Pesquisa da Embrapa comprova que integração entre pasto e eucalipto também pode compensar gases de efeito estufa Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 26/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 02h00 )

Modelo com integração lavoura-pecuária-floresta reduz emissões e melhora bem-estar animal Foro cedida: Juliana Sussai

Um estudo realizado pela Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos (SP), mostrou que a integração entre árvores e pastagens no sistema silvipastoril (SSP) é capaz de neutralizar as emissões de metano entérico de mais de dois bovinos por hectare, além de sequestrar carbono da atmosfera e melhorar o bem-estar animal. Os resultados foram publicados na revista científica internacional Agricultural Systems.

A pesquisa avaliou um sistema de pastagem de capim-piatã sombreado por eucaliptos, comparado a uma área de manejo intensivo a pleno sol. Os eucaliptos fixaram carbono suficiente no tronco – destinado à indústria moveleira – para compensar as emissões de metano de 2,3 bovinos adultos por hectare, enquanto a taxa real de lotação foi de 3,01. O balanço líquido de carbono foi negativo em -14,28 Mg CO₂ eq/ha/ano, evidenciando o potencial climático do modelo.

Além da contribuição ambiental, o sistema favoreceu o conforto térmico dos animais, fator cada vez mais crítico com o avanço das mudanças climáticas. “O silvipastoril atua tanto na mitigação, ao sequestrar carbono, quanto na adaptação, ao proporcionar sombra e reduzir o estresse térmico dos bovinos”, explica José Ricardo Pezzopane, pesquisador da Embrapa.

Com lotação 256% superior à média nacional, o modelo mostra que produtividade e sustentabilidade podem andar juntas. Mesmo com menor massa de forragem em certas épocas.

