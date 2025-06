Piai assume presidência do Conseagri e aposta na integração do agro A posse ocorreu durante o GAFFFF e reforça a inovação e a cooperação entre os estados para fortalecer o setor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 07/06/2025 - 14h31 (Atualizado em 07/06/2025 - 14h31 ) twitter

Guilherme Piai, secretário de agricultura e abastecimento de SP assume presidência do CONSEAGRI Foto cedida: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

O Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, assumiu nesta semana a presidência do Conselho Nacional de Secretários de Agricultura (CONSEAGRI). Criado em 2007, o Conselho é formado pelos 27 secretários estaduais de Agricultura, incluindo o Distrito Federal, e atua como fórum de cooperação e alinhamento de políticas públicas para o setor agropecuário. A posse ocorreu durante o Global Agribusiness Festival (GAFFFF), realizado em São Paulo.

“Este conselho não é apenas um espaço de debate — é um instrumento de coordenação, escuta, pactuação e ação, que deve estar permanentemente ao lado dos estados e em constante interlocução com o Governo Federal, o Congresso Nacional, as entidades representativas e a sociedade civil”, destacou Piai em seu discurso.

Durante o encontro, que reuniu representantes de diversos estados, foram discutidas ações para intensificar o intercâmbio de informações, experiências e soluções entre os governos estaduais.

“A agropecuária brasileira enfrenta grandes desafios: mudanças climáticas, segurança alimentar, sanidade vegetal e animal, sustentabilidade, rastreabilidade, barreiras comerciais, inovação e inclusão produtiva. Nenhum desses temas pode ser enfrentado isoladamente”, explicou Piai.

Piai assume presidência do CONSEAGRI durante o GAFFFF Foto cedida: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

Em seu primeiro ofício como presidente do CONSEAGRI, Piai solicitou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a suspensão imediata da exigência de noventena sanitária para a movimentação de animais suscetíveis à febre aftosa, em virtude da nova condição sanitária oficialmente reconhecida para o Brasil, que agora é zona livre de febre aftosa sem vacinação.

No documento, Piai destacou que a manutenção dessa exigência contraria a lógica técnico-sanitária vigente e impõe obstáculos logísticos e econômicos desproporcionais aos produtores e à cadeia pecuária nacional. “A medida compromete a fluidez comercial e operacional de diversos segmentos, em especial a bovinocultura de corte e de leite”, concluiu Piai.

