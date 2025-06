Plataforma alia inteligência artificial à redução de emissões Tecnologia voltada à gestão de frotas melhora desempenho, corta custos e contribui para metas ambientais no setor logístico Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 17/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fundadores da Infleet: Vitor Reis, Lucas Bastos, Henrique Lima e Victor Cavalcanti Foto cedida: Infleet

Com foco em eficiência e sustentabilidade, o uso da tecnologia na gestão de frotas ajuda a reduzir em até 20% os custos com combustível e manutenção, além de diminuir significativamente a emissão de poluentes.

Em entrevista ao Mundo Agro, Victor Cavalcanti, CEO da Infleet, startup baiana que desenvolveu uma plataforma inteligente de gestão de frotas, explica como soluções baseadas em inteligência artificial ajudam não só a empresa mas o meio ambiente. Com apoio decisivo da Bossa Invest desde os primeiros passos, a Infleet já captou R$ 18 milhões em rodadas de investimento e se consolida como uma das logtechs mais promissoras do país.

Mundo Agro: De que forma a plataforma da Infleet contribui para a sustentabilidade ambiental?

Victor Cavalcanti: O propósito da Infleet é potencializar a gestão de frotas para um mundo mais sustentável. Isso nos três pilares. Redução de acidentes, nas tecnologias de videotelemetria com inteligência artificial, que identificam comportamentos inseguros no trânsito ou manutenções que não foram realizadas nos veículos. Elas podem reduzir até 80% dos acidentes nas estradas. Outro pilar é o pilar de custos. Então, análise do modo de condução do motorista, avaliação da qualidade do veículo antes e depois da operação, pode reduzir até 20% dos custos de combustível e manutenções. E, consequentemente, vem o terceiro pilar, o ambiental. Então, como a tecnologia da Infleet, como copiloto dos gestores de frotas. Reduz os gastos e consumo de combustível, consequentemente a gente também reduz a emissão de poluentes, principalmente de CO2. Potencializar a gestão de frotas por um mundo mais sustentável nos três pilares, considerando redução de acidentes, que é o pilar social, redução de custos das empresas que possuem veículos, pilar financeiro, e redução de poluentes, que é o pilar ambiental.

‌



Mundo Agro: Qual é a relação entre o uso da tecnologia da Infleet e a redução de custos com combustível e manutenção? Poderia exemplificar?

Victor Cavalcanti: Na Infleet a gente trabalha com o conceito de copiloto para o gestor de frotas, analisando o modo de condução do motorista. Fazemos a análise do modo de condução do motorista, que são frenagens bruscas, acelerações bruscas, excesso de velocidade, motor ocioso, aquele veículo que está ligado e parado durante muito tempo, comportamentos de risco, como uso de celular, fadiga do motorista, todos esses comportamentos do motorista influenciam nos custos de combustível e nos custos de manutenção. Além disso, a gente tem uma vasta análise de dados dentro da plataforma e a gente consegue identificar possíveis fraudes durante os abastecimentos, com abastecimentos incorretos, e também fazemos toda a parte de gestão de manutenção com manutenção preventiva, que reduzem os custos de manutenção também.

‌



Mundo Agro: Como a atuação da Infleet pode impactar positivamente o meio ambiente?

Victor Cavalcanti: A ideia da Infleet é potencializar a gestão de frotas para um mundo mais sustentável. Um dos três pilares é o ambiental, que vem justamente com a redução do consumo de combustível, através do modo de condução, na maior gestão da frota, e redução de manutenção, que você acaba também reduzindo o descarte de material, descarte de pneu, então esses são os principais fatores. Quanto menos combustível eu gasto, menos emissão de poluente, quanto melhor a manutenção, quanto menos sinistros, quanto menos acidentes, eu também tenho menos descarte de materiais no meio ambiente.

‌



Mundo Agro: De que forma o avanço da tecnologia pode transformar o setor de logística nos próximos anos? E qual a importância de aliar inovação tecnológica à sustentabilidade nas empresas?

Victor Cavalcanti: Existe uma grande quantidade de dados na gestão de frotas e na logística, uma grande quantidade de dados espalhados, dados do veículo, do motorista, do abastecimento, da manutenção. E é muito difícil você conseguir interpretar esses dados sem uma tecnologia que utilize inteligência artificial. E aí você começa a mudar esse jogo O jogo sai de um trabalho reativo para um trabalho proativo da tecnologia que consegue indicar, consegue alertar o gestor de frotas e trabalhar como copiloto para a redução de acidentes custos e poluentes. Então, o nosso papel aqui como empresa de tecnologia é garantir que a gente consiga interpretar de uma maneira muito rápida esses dados. Imagina que tem uma câmera dentro do veículo, é humanamente impossível olhar para essa câmera 24 horas por dia. São vários dados de abastecimento, vários dados de manutenção, e a gente consegue interpretar muito rápido esses dados, o que o humano não conseguiria fazer, e trazer ação, trazer a capacidade do gestor agir rápido e agir certo na sua operação. Ele agindo rápido, agindo certo, ele consegue utilizar a tecnologia para aumentar a sustentabilidade da empresa, seja sustentabilidade do ponto de vista social, na redução de acidentes e sinistros, e do ponto de vista financeiro, ele acaba prestando menos, entregando mais rápido. Chegando mais resultado para o cliente dele, e ambiental, porque uma operação mais enxuta, com menos gastos, terá uma redução também de poluentes, principalmente voltados para combustível e manutenção.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp