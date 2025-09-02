Presidente da ABVE debate futuro da mobilidade elétrica no Congresso da FIEE Painel discute soluções para acelerar transporte limpo e sustentável no país Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/09/2025 - 08h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 08h00 ) twitter

Evento reúne lideranças do setor para debater inovação e infraestrutura da eletromobilidade Foto cedida: Associação Brasileira do Veículo Elétrico

A mobilidade elétrica estará no centro dos debates do 1º Congresso da Indústria Eletroeletrônica, que acontece de 9 a 11 de setembro, no São Paulo Expo, durante a 32ª edição da FIEE.

Um dos destaques da programação do dia 10 é o painel Panorama e Tendências da Eletromobilidade no Brasil, conduzido por Ricardo Bastos, presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

“A consolidação da eletromobilidade depende de soluções conjuntas entre indústria, governo e consumidores. Esse diálogo é fundamental para acelerar o transporte limpo e sustentável no Brasil”, afirmou Bastos.

‌



O debate faz parte da trilha temática FIEE Eletromobilidade: Conectando Indústria e Mobilidade Elétrica e contará também com executivos da ABB e da Eletra. Os temas incluem infraestrutura de recarga, armazenamento de energia, digitalização e novos modelos de negócio.

A expectativa da organização é reunir mais de 40 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 2 bilhões em negócios durante a feira, que há mais de 60 anos se consolida como uma das principais vitrines da indústria eletroeletrônica no país.

