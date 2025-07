Produtores da Cooxupé colhem mais da metade da safra de café Boletim da cooperativa destaca andamento da safra de café arábica em mais de 360 municípios de Minas Gerais e São Paulo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 24/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 10h00 ) twitter

Regiões cafeeiras da Cooxupé mostram bom desempenho na colheita Foto cedida: Cooxupé

A Cooperativa Regional de Cafeicultores, em Guaxupé, Minas Gerais, divulgou nesta semana seu novo boletim da colheita de café do tipo arábica em sua área de atuação, que compreende as regiões do Sul de Minas, Cerrado Mineiro, Matas de Minas e média mogiana do estado de São Paulo.

Ao todo, os cooperados de mais de 360 municípios colheram 59% do volume esperado neste ano.

RESUMO DA NOTÍCIA A Cooxupé, cooperativa de cafeicultores, revelou que já colheu 59% da safra de café arábica neste ano.

A coleta abrange mais de 360 municípios nas regiões de Minas Gerais e São Paulo.

O andamento da safra varia entre as regiões, destacando: Sul de Minas (63,3%), Matas de Minas (70,0%), Cerrado Mineiro (49,6%) e São Paulo (62,4%).

O relatório foi divulgado esta semana, refletindo o progresso das colheitas na área de atuação da cooperativa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Confira abaixo o andamento da safra em cada região produtora da Cooxupé:

- Sul de Minas: 63,3%

‌



- Cerrado Mineiro: 49,6%%

- Matas de Minas: 70,0%

‌



- São Paulo: 62,4%

Total: 59,0%

‌



