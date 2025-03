Projeção das exportações brasileiras de aves e suínos para o México deve alcançar US$ 115 milhões Agroindústrias participaram da Expo Carnes y Lácteos, em Monterrey Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 12/03/2025 - 09h11 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exportadores de carnes de aves e de suínos projetam negócios na casa de cem milhões de dólares após ação organizada pela Associação Brasileira de Proteína Animal no México Foto cedida : ABPA

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e representantes da agroindústria estiveram no México para participar da Expo Carnes y Lácteos 2025, maior feira de alimentos do mercado mexicano.

A ação, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), projeta embarques superiores a US$ 100 milhões nos próximos 12 meses.

Nos três dias do evento, foram negociados mais de US$ 20 milhões com importadores do México, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Bahamas, Chile, El Salvador, República Dominicana, Cuba e outros países caribenhos.

‌



Ricardo Santin - presidente da ABPA Foto cedida - ABPA

“A ação no México foi positiva, especialmente em um momento em que vemos uma nova configuração surgir no comércio internacional, o que deve fortalecer a presença do Brasil como grande parceiro da segurança alimentar global”, afirmou o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

‌



Durante a feira, foi lançado o novo branding do Projeto Setorial Brazilian Pork, marca internacional da carne suína do Brasil.

No primeiro bimestre deste ano, as exportações de carne de frango para o mercado mexicano cresceram 349,2%, saltando de 7 mil toneladas no ano passado para 31,6 mil toneladas nos dois primeiros meses de 2025.

‌



Também foi registrada alta nas exportações de carne suína. Até agora, o México importou 4,2 mil toneladas, enquanto no mesmo período do ano passado, o volume foi de apenas 25 toneladas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5