Projeto promove recuperação de nascentes em propriedades rurais com técnica sustentável Lançamento acontece em Barretos, no dia 3 de julho, com uso do sistema Caxambu e foco na preservação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) Mundo Agro|Fabi Gennarini 30/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 30/06/2025 - 18h23 )

Chris Morais liderando mais uma iniciativa MEGA de sustentabilidade Foto cedida: Chris Morais

No próximo dia 3 de julho de 2025, será realizado o lançamento oficial do projeto “Mega Nascente de Água Rural Sustentável”, que propõe a recuperação e proteção de nascentes em propriedades rurais brasileiras por meio do tradicional sistema Caxambu.

A técnica consiste na proteção das nascentes com barreiras naturais, controle de erosão e estímulo à infiltração da água no solo, garantindo a melhoria na qualidade e no volume hídrico disponível. Simples e eficaz, o método contribui diretamente para a preservação dos recursos hídricos e do equilíbrio ambiental nas áreas rurais.

Além de promover a sustentabilidade, o projeto reforça o papel estratégico do agronegócio na conservação dos recursos naturais, demonstrando que é possível aliar produção e preservação por meio de práticas conscientes e ambientalmente responsáveis.

A iniciativa tem à frente Chris Morais, produtora rural e presidente da Câmara Setorial da Pecuária Bovina do Estado de São Paulo, que lidera mais uma ação inovadora no setor, com foco em sustentabilidade e valorização das boas práticas no campo.

Chris Morais e mais uma ação MEGA de sustentabilidade Foto cedida: Chris Morais

O evento, que ocorrerá das 8h às 17h, será realizado no Aerorancho, em Barretos (SP), e contará com um dia de campo sustentável, com demonstrações práticas, debates técnicos e troca de experiências entre produtores, especialistas e representantes de instituições ligadas ao agro e ao meio ambiente.

A realização conta com o apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Prefeitura de Barretos, Coopercitrus, Associação GPB, Mãos pela Água, CAR, Coordenação das Câmaras Setoriais e Temáticas da Agricultura, Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, Comder, Sociedade Rural Brasileira, Casa dos Engenheiros e Arquitetos de Barretos, Assovale e CATI.

O foco do projeto é a preservação de nascentes localizadas em Áreas de Preservação Permanente (APPs), em total conformidade com o Código Florestal Brasileiro, reforçando o compromisso do setor rural com a legislação ambiental e a segurança hídrica do país.

Chris, mais uma vez, encantada com mais uma iniciativa sua. E, em breve, o Mundo Agro estará no Aerorancho e em Barretos. Ninguém seguraaaaa!

