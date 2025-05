Queijos artesanais mineiros recebem autorização para venda nacional Publicada em 26 de abril, a Portaria nº 2.373 do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) marca um novo capítulo para os queijos mineiros Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 10/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nova portaria permite a venda nacional de queijos mineiros autorais Foto cedida : Diego Vargas - ASCOM/SEAPA

Os queijos artesanais mineiros, reconhecidos como Patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro pelo Iphan desde 2008, agora podem ser comercializados em todo o território nacional.

A Portaria nº 2.373, assinada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), estabelece novas regras a serem seguidas durante o processo de fabricação..

“Os queijos artesanais autorais são aqueles que acrescentam ingredientes extras como café, vinho ou doce de leite. Se o processo seguir alguns preceitos como: a obediência rígida às normas técnicas e sanitárias, manejo adequado do rebanho, ordenha higiênica, controle de doenças, bem-estar animal e uso regulamentado de medicamentos, o produtor poderá comercializar seus produtos em todo território nacional. Lembrando que essas regras valem para todos os queijos artesanais de Minas, incluindo os QMAs (Queijo Minas Artesanal), explicou André Almeida Santos Duch, diretor técnico do IMA.

Os produtores de queijo já vinham reivindicando a atualização da regulamentação. A portaria também trata do uso de bancadas de madeira nas queijarias, autorizando seu uso desde que seja imprescindível no processo de fabricação e permita higienização adequada.

‌



“Essa portaria vai permitir que os queijeiros individualizem suas produções, sem perder a possibilidade de obter o registro sanitário que garante, para o consumidor, um produto feito com responsabilidade, seguindo as normas e que não vai trazer riscos para a saúde da população”, concluiu André Duch.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp