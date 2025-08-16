Ração inovadora da Guabi revoluciona nutrição equina Novo produto ajuda na prevenção e manejo da doença, promovendo saúde metabólica e desempenho dos cavalos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 16/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equinos mais saudáveis: Guabitech L-Carb foca em metabolismo e performance Foto cedida: Guabi Nutrição e Saúde Animal

A Guabi Nutrição e Saúde Animal lançou a Guabitech L-Carb, ração formulada para auxiliar no tratamento e prevenção da Síndrome Metabólica Equina (SME), uma condição endócrina que compromete o metabolismo e o desempenho de cavalos, especialmente aqueles com predisposição genética.

Em entrevista exclusiva, o zootecnista Sigismundo Fassbender, gerente de produtos de equinos da Guabi, explicou como a combinação de baixo teor de amido, fibras de alta qualidade, L-carnitina e cromo orgânico ajuda a controlar picos glicêmicos e insulínicos, além de favorecer a digestão, a saúde intestinal e a vitalidade dos animais.

Sigismundo Fassbender, zootecnista e gerente de produtos de equinos da Guabi Nutrição e Saúde Animal Foto cedida: Guabi Nutrição e Saúde Animal

Mundo Agro: Qual é a principal inovação do produto Guabitech L-Carb?

‌



Sigismundo Fassbender: A Guabitech L-carb foi um produto desenvolvido para auxiliar na prevenção e tratamento de um dos maiores desafios da equideocultura moderna, que é a Síndrome Metabólica Equina, sendo seus grandes diferenciais o baixo teor de amido, a alta inclusão de fibra, 100% extrusada e com os aditivos L-carnitina e cromo orgânico.

Mundo Agro: Que condição de saúde específica esse novo produto ajuda a prevenir ou tratar?

‌



Sigismundo Fassbender: Indicado para animais de todas as categorias, incluindo os com tendência para Síndrome Metabólica Equina.

Mundo Agro: O que é a Síndrome Metabólica Equina (SME) e como ela afeta os cavalos?

‌



Sigismundo Fassbender: É uma condição endócrina que afeta a capacidade de regular os níveis de insulina no sangue dos cavalos, que se assemelha à diabetes tipo 2 nos humanos. Esta doença apresenta grande predisposição genética em algumas raças e é caracterizada por desregulação da insulina, obesidade e laminite. Além disso, esses animais sofrem dores articulares, baixa eficiência reprodutiva e perda de desempenho atlético.

Os cavalos que apresentam a Síndrome Metabólica Equina, em sua maioria, são obesos e apresentam acúmulos excessivos de gordura em pontos específicos do corpo. Estes sinais devem ser cautelosamente observados, pois são os primeiros indicativos clínicos da doença.

Mundo Agro: E como o manejo alimentar inadequado pode contribuir para o surgimento da SME nos cavalos?

Sigismundo Fassbender: As principais consequências desta síndrome são decorrentes aos elevados picos de insulina sanguínea, que ocorrem devido ao excesso de glicose e amido na alimentação. Desta forma, os cuidados na escolha da dieta destes animais devem ser bem criteriosos, evitando rações com altas concentrações de amido, melaço e volumosos altamente energéticos, que podem agravar severamente a síndrome. Ou seja, a alimentação desempenha um papel fundamental no manejo da doença.

Mundo Agro: De que forma a ração evita os picos glicêmicos e de insulina no sangue dos cavalos?

Sigismundo Fassbender: Por ser formulada com baixo teor de amido, ela reduz os picos glicêmicos e, consequentemente, de insulina, sem interferir no desempenho atlético do animal.

Mundo Agro: Por que a L-carnitina é um diferencial na formulação da Guabitech L-Carb?

Sigismundo Fassbender: A L-carnitina é um aminoácido que melhora o metabolismo dos lipídeos, estimulando o uso das gorduras como fonte de energia, auxiliando a queima de gordura corporal.

Como a fonte de energia da L-Carb vem das fibras e das gorduras, a adição da L-carnitina se torna essencial por proporcionar um melhor aproveitamento energético das gorduras, contribuindo para a redução da fadiga muscular, o que favorece o desempenho físico e auxilia na queima calórica. Esse efeito é especialmente relevante em cavalos com SME, pois ajuda na manutenção de um escore corporal adequado, promovendo saúde metabólica de forma eficiente e segura.

Mundo Agro: Quais são os principais benefícios do uso da Guabitech L-Carb para os cavalos?

Sigismundo Fassbender: - Baixo teor de amido, que controla os níveis de açúcar no sangue, induzindo à menores picos glicêmicos e de insulina;

- Fibras de alta qualidade, que melhoram a diversidade da microbiota, proporcionando melhor digestão e aumento na produção da vitamina B12;

- Ração 100% extrusada, para garantir alta digestibilidade e absorção dos nutrientes;

- Altos níveis de Extrato Etéreo, garantindo uma fonte de energia segura de maneira balanceada e respeitando a proporção de ômegas 3 e 6;

- Adição de L-Carnitina, para melhorar a eficiência energética e reduzir a gordura corporal.

- Cromo orgânico, que melhora sensibilidade à insulina;

- Redução da ocorrência da laminite;

- Controle do peso corporal;

- Aumento da energia e vitalidade do cavalo;

- Melhoria na saúde geral do cavalo.

No site guabiequinos.com.br, os criadores, consumidores e profissionais podem encontrar uma lista de artigos científicos que apoiaram o desenvolvimento do produto.

Mundo Agro: Como a ração Guabitech L-Carb contribui para a saúde da microbiota intestinal dos equinos?

Sigismundo Fassbender: A utilização de um mix de fibras se torna mais natural, aumentando a quantidade e a diversidade dos microrganismos da microbiota intestinal, melhorando a digestibilidade dos alimentos.

Mundo Agro: Qual a importância da vitamina B12 na saúde dos equinos e como ela é favorecida pelo uso da Guabitech?

Sigismundo Fassbender: A vitamina B12 é essencial para a formação dos glóbulos vermelhos, responsável pelo transporte de oxigênio para as células, favorecendo não só o desempenho atlético como tendo papel fundamental na imunidade do animal.

Mundo Agro: Por que o desenvolvimento da Guabitech L-Carb é considerado um avanço na equinocultura?

Sigismundo Fassbender: Pelo fato de contribuir não só para o tratamento, mas também na prevenção da SME, que atualmente vem sendo cada vez mais diagnosticada no estilo moderno de criação. Além disso, a Guabi já trouxe o conceito de nutrição evoluída há anos, quando lançou a Guabitech Beet, com polpa de beterraba e baixo amido, porém é o primeiro produto do mercado desenvolvido especificamente com este propósito: auxiliar no controle da SME.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp