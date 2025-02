Rondônia alcança recorde de exportação de café em 2024 Foram mais de 35 mil toneladas exportadas no ano passado Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/02/2025 - 02h00 ) twitter

Rondônia recorde exportação café Foto cedida - Marcelo Lopes - SEAGRI Rondônia

O estado de Rondônia alcançou o recorde de exportação de café, com mais de 35 mil toneladas exportadas em 2024. Os dados são da Comex Stat, plataforma que reúne informações sobre o comércio exterior brasileiro, e destacam o estado como um dos protagonistas na produção e comercialização do grão no mercado internacional.

Aqui, no Mundo Agro, já contei nesta semana a história da chegada desse grão — com aroma e sabor diferenciados — e sobre a rota turística que impulsiona o setor da cafeicultura.

Entre os principais destinos das exportações do café rondoniense estão países como Vietnã, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, México, Itália, Espanha, Argélia e Índia.

“A expansão das exportações reforça nossa posição no mercado global e faz com que busquemos mais países que ofereçam novas oportunidades de negócios”, disse Marcos Rocha, governador de Rondônia.

Para o secretário da Seagri, Luiz Paulo, o crescimento é resultado de investimentos em tecnologia e capacitação do setor.

“A realização da 1ª Feira Tecnológica dos Cafés de Rondônia, em outubro de 2024, em Cacoal, foi um passo importante nesse sentido, trazendo soluções e inovações aos produtores”, ressaltou Luiz Paulo.

Feiras, concursos e o turismo rural promovem o desenvolvimento do agronegócio local e ajudam a divulgar o café rondoniense no exterior.

Além disso, um programa de distribuição de mudas contribui para a renovação das lavouras e a ampliação da área plantada, impulsionando a produtividade e aumentando a oferta de café de qualidade para os mercados internacionais.

