Rio Grande do Sul reafirma que não há novos focos de gripe aviária no Estado Caso suspeito no município de Anta Gorda está sob investigação Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 28/05/2025 - 07h59 (Atualizado em 28/05/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), por meio do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), reafirmou em nota, na manhã desta quarta-feira (28), que não há novos focos confirmados de gripe aviária no Rio Grande do Sul.

Em Anta Gorda, há um caso suspeito relacionado a uma amostra que está atualmente sob investigação, assim como ocorre com outras situações monitoradas em todo o país.

O governo estadual segue vigilante e atuante no monitoramento e controle de todas as notificações de suspeita da doença.

A Secretaria reitera que aguarda os resultados das análises laboratoriais, conduzidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp