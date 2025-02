Santa Catarina prevê aumento de 11% na primeira safra de milho A expectativa é colher mais de 2,2 milhões de toneladas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 29/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 02h00 ) twitter

SC prevê aumento na safra de 2025 Foto cedida - Secretaria da Agricultura e Pecuária SC

As condições climáticas favoreceram o cultivo em Santa Catarina, apesar de a área plantada ter diminuído 11,3% em comparação à safra passada. Mesmo com essa redução, o desempenho das lavouras foi o melhor dos últimos quatro anos, segundo dados divulgados no Boletim Agropecuário de janeiro, disponível no site do Observatório Agro Catarinense, mantido pela Epagri e pela Secretaria de Agricultura e Pecuária (SAR).

Esse boletim mensal traz informações atualizadas sobre o acompanhamento das safras e o mercado dos principais produtos agropecuários de Santa Catarina.

A expectativa é de colher mais de 2,2 milhões de toneladas do grão, mais de 300 mil toneladas que ano passado, o que representa um aumento de cerca de 11%.

Em 2024, o preço da saca de milho foi pressionado, ficando inferior aos valores praticados nos anos anteriores. De acordo com o levantamento, em novembro de 2024, o preço ultrapassou a marca de R$ 69,00 por saca de 60 kg, enquanto o valor mais baixo foi registrado em fevereiro, atingindo pouco mais de R$ 69,00 por saca.

Ainda segundo o relatório, nos primeiros 20 dias de janeiro de 2025, a cotação média estadual indicou uma retração nos preços.

O milho produzido em Santa Catarina é utilizado principalmente na alimentação de suínos e frangos. O estado é um dos maiores exportadores dessas carnes no Brasil.

O trabalho de pesquisa, tanto no campo quanto nos laboratórios, é essencial para garantir safras cada vez melhores.

Em um estudo recente desenvolvido pela Epagri, em parceria com a FieldCrops da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), foi demonstrado que a produção média de milho no estado, atualmente de 6,9 toneladas por hectare (t/ha), pode alcançar 11,2 t/ha, utilizando a mesma área e sem a necessidade de investir em irrigação.

Esse crescimento de mais de 60% na produtividade geraria uma produção bruta adicional de mais de um milhão de toneladas. O fator-chave para alcançar esse potencial está no manejo eficiente da cultura.