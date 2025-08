São Paulo Climate Week consolida cidade como centro latino-americano de inovação climática Itaú Unibanco e Cubo Itaú promovem evento com foco em soluções sustentáveis e transição para a economia de baixo carbono Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 01/08/2025 - 08h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 08h00 ) twitter

SP Climate Week reunirá grandes nomes do cenário climático e socioambiental Foto cedida: Climate Week

A segunda edição da São Paulo Climate Week, promovida pelo Itaú Unibanco e Cubo Itaú, acontece de 4 a 8 de agosto em São Paulo.

Inspirado em iniciativas internacionais como a Climate Week de Nova York, o evento reunirá especialistas globais, startups, grandes empresas, academia, fundos de investimento e representantes do setor público para discutir caminhos rumo a uma economia de baixo carbono.

A iniciativa faz parte do Cubo ESG, hub criado em 2022 para fomentar negócios sustentáveis e já consolidado como um dos principais ecossistemas de inovação climática da América Latina.

Lucina Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco Foto cedida: Itaú Unibanco

“A transição para uma economia mais sustentável exige colaboração, tecnologia e visão de longo prazo. O Itaú está comprometido em ser agente ativo nessa transformação”, disse Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco, destaca o papel estratégico do evento.

Entre os nomes confirmados para a edição 2025 estão Ana Toni, André Corrêa do Lago e Marina Grossi, todos ligados à COP30, além de executivos, pesquisadores e lideranças de impacto como Izabella Teixeira (ex-ministra do Meio Ambiente), Paulo Artaxo (USP), e representantes de startups, grandes empresas e fundos de impacto.

Paulo Costa, CEO do Cubo Itaú Foto cedida: Cubo Itaú

“Queremos transformar conhecimento em soluções reais, conectando startups e grandes empresas para acelerar o desenvolvimento sustentável e enfrentar a emergência climática”, afirmou Paulo Costa, CEO do Cubo Itaú, a SP Climate Week visa colocar o Brasil como referência global em inovação climática.

As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas no site oficial: https://lp.cubo.network/spclimateweek.

