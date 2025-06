SP lança ações para fortalecer a agenda verde Iniciativas reforçam a proteção ambiental e o combate às mudanças climáticas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/06/2025 - 18h28 (Atualizado em 04/06/2025 - 18h28 ) twitter

Ação em Olinda integra a programação da Semana do Meio Ambiente

No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quinta-feira (5), o Governo do Estado de São Paulo promove um evento no Parque Villa-Lobos, na capital, para anunciar uma série de ações estratégicas voltadas à conservação ambiental e ao enfrentamento das mudanças climáticas.

A partir das 15h, autoridades, especialistas e parceiros se reúnem em uma programação organizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

Entre os principais destaques estão o lançamento do Programa Estadual de Educação Ambiental (PROEEA), do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEARC) e do Programa de Refaunação.

‌



Também serão assinados decretos e acordos que fortalecem a governança ambiental no Estado, além de um memorando de entendimento com a World Biogas Association (WBA), marcando uma nova frente de cooperação internacional voltada à valorização do biometano como fonte energética sustentável.

O evento ainda marcará o início da fase vermelha da Operação São Paulo sem Fogo e o lançamento do Summit Agenda SP+Verde — encontro pré-COP realizado em parceria com a Prefeitura de São Paulo e a Universidade de São Paulo (USP), reforçando o protagonismo paulista na agenda ambiental global.

