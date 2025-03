SP promove 2º encontro de lideranças femininas nas Câmaras Setorias do Agronegócio paulista O evento reunirá mulheres que desempenham papéis estratégicos nas principais cadeias produtivas do Estado de São Paulo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 02h00 ) twitter

Encontro de lideranças femininas do Agro Foto cedida : Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo promove no final do mês o 2º encontro de lideranças femininas nas Câmaras Setorias do Agronegócio paulista.

O evento reunirá mulheres que desempenham papéis estratégicos nas principais cadeias produtivas do Estado de São Paulo.

Com o tema “Liderança Feminina e Estratégias de Fortalecimento Setorial”, o evento acontecerá no próximo dia 20 de março e será aberto ao público feminino.

A programação contará com diferentes painéis, conquistas setoriais e histórias inspiradoras de superação e inovação lideradas por mulheres no agro.

O painel “Trocas de Experiências” contará com lideranças de destaque, como Cristina Alves (Câmara Setorial do Trigo), Cristina Nagano (Câmara Setorial de Ovos e Derivados) e Célia Carbonari (Câmara Setorial de Viticultura, Vinho e Derivados), que compartilharão práticas de sucesso na coordenação, organização e fortalecimento setorial.

Na sequência, “Conquistas e Impactos nas Câmaras Setoriais” destacará ações que fizeram a diferença nas cadeias produtivas do Estado, como carne, vinho, fungos, citros, café, amendoim, ovos, flores e plantas ornamentais, cachaça, entre outros, mostrando o impacto direto da liderança feminina nas mudanças e avanços setoriais.

Já no “Mulheres à Frente do Agronegócio”, serão apresentadas histórias inspiradoras de Juliana Fachini (microprodutora de vinho), Ana Rita Scozzafave (produtora de leite e jurada internacional de queijos), Suzana Lopes de Araújo (Câmara Setorial de Fungos e Cogumelos), Dayane Duarte (Cachaça Almeida Valente – vencedora do Concurso da Cachaça) e Joicy Masini (Café Orfeu), que mostrarão como a liderança feminina está transformando o agro paulista com inovação e excelência.