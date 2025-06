SP recebe em julho a maior vitrine de panificação e confeitaria da América Latina De 22 a 25 de julho de 2025, no Expo Center Norte, em São Paulo, acontece a 30ª edição da Fipan Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 13/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 02h00 ) twitter

FIPAN 2025 acontece em Julho, em São Paulo

A Fipan, a maior feira de panificação e confeitaria da América Latina e a 5ª maior do mundo, promovida pelo Sampapão, deve receber cerca de 59 mil visitantes profissionais do setor.

Serão aproximadamente 450 expositores e 1.500 marcas, com novidades que vão desde equipamentos e embalagens até ingredientes e soluções tecnológicas.

O evento contará com espaços especiais, chamados “Experiências Setorizadas”, como a Arena do Confeiteiro, a Vila dos Salgados, a Estação Café e o setor dedicado à Fermentação Natural, sucesso nas edições anteriores.

A Fipan também sediará importantes campeonatos nacionais e internacionais, como o Campeonato de Bolos, o Campionato Mondiale della Pizza, o Campeonato Internacional de Jovens Padeiros – UIBC e o Campeonato Nacional de Gelato, todos com júris técnicos e populares, além de premiações que incluem viagens internacionais.

‌



Rui Gonçalves, presidente do Sampapão (Sindicato e Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo) Foto cedida: Sampapão

“A Fipan é mais do que uma feira. Ela é um reflexo da força e da criatividade dos setores de panificação, confeitaria e food service. Nesta edição comemorativa, queremos reforçar que a feira é uma plataforma de negócios e inovação que impulsiona empreendedores — tanto iniciantes quanto experientes — a conquistarem ainda mais destaque neste mercado altamente competitivo, no Brasil e no mundo”, afirmou Rui Gonçalves, presidente do Sampapão.

Além da feira, acontece paralelamente o 5º Congresso Fipan, que contará com especialistas nacionais e internacionais abordando temas como as mudanças do mercado, digitalização, sustentabilidade e novas tendências de consumo.

‌



