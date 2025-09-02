Tecnologias de climatização e refrigeração fortalecem o agro na Febrava 2025 De 9 a 12 de setembro, São Paulo Expo recebe especialistas para discutir tendências que unem tecnologia e agronegócio Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

Febrava 2025 mostra como AVACR impulsiona o agronegócio Foto cedida: Febrava

A maior feira de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração (AVACR) da América Latina acontece de 9 a 12 de setembro, no São Paulo Expo

Nesta edição da Febrava, o agronegócio será um dos principais temas, mostrando como tecnologias de climatização e refrigeração contribuem para produtividade, redução de perdas e sustentabilidade no campo.

O setor agropecuário representa 23,2% do PIB brasileiro e registrou crescimento de 6,49% no primeiro trimestre de 2025, segundo dados do Cepea/Esalq-USP em parceria com a CNA. Para sustentar esse ritmo, soluções de AVACR são essenciais: preservam sementes e alimentos, climatizam estufas, garantem o bem-estar animal e mantêm a eficiência da cadeia do frio.

“Estamos falando de tecnologias que impactam diretamente a segurança alimentar e a competitividade do Brasil. O AVACR une inovação, eficiência energética e sustentabilidade, sendo parte essencial do futuro do agronegócio”, afirmou Tatiana Rassini, gestora da Febrava.

Novos equipamentos, como compressores de alta eficiência, trocadores de calor modernos e painéis isotérmicos avançados, reduzem o consumo de energia e ampliam a durabilidade dos processos.

Dados da FAO indicam que a refrigeração adequada pode cortar até 40% das perdas pós-colheita, enquanto a automação pode reduzir 25% dos custos operacionais, segundo a Embrapa.

Durante o evento, fornecedores, especialistas e produtores irão debater soluções que conectam inovação tecnológica e campo, promovendo um agronegócio mais eficiente, resiliente e competitivo.

O credenciamento para a Febrava 2025 é gratuito e pode ser feito pelo site www.febrava.com.br

