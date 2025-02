Tomaticultura: Goiás lidera a produção nacional de tomate O estado, além de exportar tomates, também envia suco de tomate para o mercado internacional Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 20/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Goiás lidera produção de tomates Foto cedida : Tony_Oliveira/CNA

Segundo o boletim Agro em Dados, publicação mensal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Goiás é o maior produtor de tomates do Brasil. No último ano, a safra estadual alcançou 1,4 milhão de toneladas, o que representa 31,4% da produção nacional, consolidando Goiás como referência no setor.

Os principais municípios produtores estão localizados nas regiões sul, sudeste goiano e no entorno do Distrito Federal, com destaque para Cristalina, Silvânia e Morrinhos. A tomaticultura goiana tem se expandido com investimentos em tecnologia para o manejo do fruto.

A área de cultivo aumentou 56,8% desde 2015, chegando a 15,7 mil hectares em 2024. No ano passado, Goiás exportou 1,5 mil toneladas de tomate e seus derivados, com destaque para o suco de tomate, que representa 76,4% do valor comercializado no estado. Os principais destinos incluem Uruguai, Paraguai, Venezuela e Bolívia.

“Goiás se consolidou como líder nacional na produção de tomate graças ao empenho dos produtores, à modernização das lavouras e ao suporte técnico oferecido pelo Estado. Seguimos avançando para fortalecer ainda mais esse setor estratégico para a nossa economia”, afirmou o secretário Pedro Leonardo Rezende.