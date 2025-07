Uma fatia da Itália em cada bairro: Settimana della Pizza chega à 5ª edição em SP Com receitas regionais e a clássica margherita, evento valoriza a herança italiana e a evolução da pizza no Brasil Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 05/07/2025 - 14h16 (Atualizado em 05/07/2025 - 14h16 ) twitter

Settimana della Pizza 2025 acontece de 7 a 13 de julho em São Paulo Foto cedida: Settimana della Pizza 2025

Comemorando o Dia da Pizza (10 de julho), a Settimana della Pizza 2025 chega à sua 5ª edição em São Paulo celebrando os sabores das diversas regiões da Itália.

Mais do que um evento gastronômico, trata-se de uma verdadeira ponte cultural entre dois países que compartilham o amor pela boa comida e o respeito às tradições.

“A pizza é um dos maiores símbolos da nossa cultura gastronômica e da afinidade entre italianos e brasileiros”, destaca o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara.

Promovida pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam) desde 2021 — nas três primeiras edições sob o nome Giornata della Pizza —, a iniciativa conta com o apoio do Consulado Geral da Itália em São Paulo, da Accademia Italiana della Cucina, do Istituto Italiano di Cultura de São Paulo e da ENIT (Agência Nacional Italiana de Turismo).

O evento funciona como uma prévia da tradicional Settimana della Cucina Regionale Italiana, prevista para ocorrer entre 20 e 26 de outubro, reunindo chefs de todas as regiões da Itália.

Durante a Settimana della Pizza, 20 pizzarias participantes oferecem duas receitas especiais: a pizza “regionale”, inspirada em uma das regiões italianas e preparada com pelo menos um ingrediente típico; e a pizza “tradizionale”, representada pela clássica margherita — que traz as cores da bandeira da Itália com molho de tomate pelado italiano, mozzarella de búfala ou fiordilatte e manjericão fresco.

“Com a importação de insumos criados especialmente para a preparação do prato e a utilização de técnicas de longa fermentação, a qualidade da pizza brasileira melhorou muito nos últimos anos”, afirma Graziano Messana, presidente da Italcam.

À frente da curadoria do evento, o italiano Gerardo Landulfo, delegado da Accademia Italiana della Cucina, ressalta o papel da pizza como expressão cultural. Ele também comenta a evolução da cena pizzaiola no Brasil e reforça a importância de equilibrar tradição e criatividade no preparo de um dos pratos mais amados do mundo.

Gerardo Landulfo , Delegado da Accademia Italiana della Cucina em SP

Mundo Agro: Qual a importância da Settimana della Pizza para a valorização da cultura italiana no Brasil?

Gerardo Landulfo: Um dos objetivos da Settimana é mostrar como a pizza é importante na cultura gastronômica italiana e na brasileira também. O evento vai além da mesa, desde a primeira edição divulgamos a história da receita, como ela chegou ao Brasil e evolui nos últimos anos. Além disso, promovemos as tradições e produtos das 20 regiões italianas.

Mundo Agro: Quais critérios foram usados para selecionar as pizzarias participantes? Alguma pizzaria nova no roteiro? Se sim, quem é e qual região representará?

Gerardo Landulfo: O primeiro critério é usar farinha italiana e o processo de longa fermentação. A utilização nas coberturas de produtos importados da Itália também conta muito na seleção das pizzarias. As casas estreantes em 2025 são Andrea di Lucca (Friuli-Venezia Giulia), La Crosta (Lombardia), Napoletana Forneria (Umbria) e Oli Pizza (Liguria). A demais participaram no ano passado ou de edições anteriores.

Mundo Agro: Há planos de expandir o evento para outras cidades além de São Paulo e Sorocaba?

Gerardo Landulfo: O número de participantes é limitado a 20, igual ao número de regiões da Itália. Pizzarias como Bráz e Maremonti, com filiais, podem replicar o evento em outras cidades.

Mundo Agro: O que esperar dessa 5ª edição?

Gerardo Landulfo: O evento cresce a cada ano, esperamos atrair um público ainda maior, interessado a descobrir novos sabores ou simplesmente eleger a melhor Margherita.

Mundo Agro: A pizza pra você é?

Gerardo Landulfo: A comida universal, um prato encontrado nos cinco continentes, que agrada todos os paladares e pode ser pedido pelo mesmo nome. Não por acaso, pizza é a palavra italiana mais conhecida no mundo.

Mundo Agro:Ah, antes de mais nada, pizza com vinho não é pizza, não é mesmo? Para não errar, como escolher o vinho ideal (italiano, claro).

Gerardo Landulfo: Os vinhos mais recomendados são espumantes como Prosecco ou Lambrusco; brancos frutados como Vermentino, Greco di Tufo ou Pinot Grigio; tintos leves como Pinot Nero, Bardolino ou um Chianti jovem.

A Settimana della Pizza 2025 acontece de 07 a 13 de julho, nas pizzarias e restaurantes participantes (veja a lista abaixo)

Abruzzo — Foglia Forneria

Basilicata — Rural Pizzeria (Sorocaba)

Calabria — Soffio Pizzeria

Campania — Leggera Pizza Napoletana

Emilia-Romagna — Bráz Pizzaria

Friuli-Venezia Giulia — Andrea di Lucca Arte & Pizza

Lazio — La Braciera

Liguria — Oli Pizzas Artesanais

Lombardia — La Crosta Forneria

Marche — Temperani Trattoria

Molise — Trattorita EVVAI

Piemonte — .it Pizza

Puglia — Qui o Qua

Sardegna — A Pizza da Mooca

Sicilia — Unica Pizzeria

Toscana — Veridiana Pizzaria

Trentino-Alto Adige — Maremonti (Campo Belo)

Umbria — Napoletana Forneria

Valle d’Aosta — Ombra

Veneto — Diavola Pizzeria Italiana

Mais informações: www.settimanadellapizza.com

