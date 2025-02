USP desenvolve hidrogênio renovável a partir do etanol Projeto-piloto marca um avanço na busca por soluções para a transição energética limpa Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 23/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

USP realiza testes com hidrogênio renovável a partir do etanol Foto cedida: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

O Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI), da Universidade de São Paulo, está conduzindo os testes da primeira estação experimental do mundo dedicada à produção de hidrogênio renovável a partir do etanol.

O projeto conta com a colaboração de empresas e instituições como Shell Brasil, Raízen, Hytron (agora parte do Grupo Neuman & Esser), SENAI CETIQT, Toyota, Hyundai, Marcopolo e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), além de um investimento de R$ 50 milhões.

“Estamos promovendo uma revolução na matriz energética, ao demonstrar que é possível produzir hidrogênio sustentável a partir do etanol, com grande eficiência logística”, explicou Julio Meneghini, diretor científico do RCGI.

A estação experimental tem capacidade para produzir 100 kg de hidrogênio por dia. Esse volume será utilizado para abastecer três ônibus cedidos pela EMTU e dois veículos leves movidos a hidrogênio. A taxa de conversão de etanol em hidrogênio será avaliada nessa etapa, bem como os índices de consumo e rendimento do combustível nos veículos.

‌



Processo químico

A produção de hidrogênio ocorre por um processo químico, no qual o etanol reage com a água sob altas temperaturas, gerando vapor e liberando hidrogênio. O CO2 liberado no processo é biogênico, ou seja, pode ser compensado no ciclo de cultivo da cana-de-açúcar.

“O Brasil tem condições únicas para esse desenvolvimento, considerando nossa infraestrutura já consolidada para o etanol. Isso abre possibilidades para a descarbonização da indústria em setores com alto nível de emissões, como a siderúrgica e a cimenteira, além dos setores químico e petroquímico, na produção de fertilizantes e no transporte de carga e passageiros em larga escala,” disse Julio Meneghini, diretor científico do RCGI.

O Brasil é segundo maior produtor de etanol do mundo no ranking liderado pelos Estados Unidos. Tem uma participação de 41,3% na matriz de transportes. E, segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA), 2024 teve a maior oferta de etanol da história. O volume gerado atingiu 36,83 bilhões de litros, 4,4% acima do registrado em 2023. Do total fabricado em 2024, 7,7 bilhões de litros foram produzidos a partir do milho, o que representa um aumento de 32,8% em relação ao ano anterior.