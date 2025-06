Vendas de flores no dia dos Dia dos Namorados impulsiona setor O comércio online no geral também prevê faturamento bilionário Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 07/06/2025 - 09h00 (Atualizado em 07/06/2025 - 09h00 ) twitter

O Dia dos Namorados representa cerca de 10% das vendas anuais do setor de floricultura.

Para este ano, o Instituto Brasileiro de Floricultura (IBRAFLOR) estima um crescimento entre 6% e 9%. Já a Giuliana Flores, varejo digital especializado, projeta um aumento de 14% no número de pedidos em relação a 2024 e espera um tíquete médio de R$ 220. A flor, quase sempre, vem acompanhada de chocolates e algum presente personalizado.

A data celebrada no dia 12 de junho movimenta o comércio como um todo. As vendas online em todos os setores devem alcançar um faturamento de R$ 8,09 bilhões no período que antecede a celebração, segundo levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

