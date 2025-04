Vinho do sertão mineiro conquista prêmio nacional Em Grão Mogol, no norte de Minas Gerais, produtores rurais apostam na uva francesa Merlot Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 26/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h00 ) twitter

Vinho premiado do sertão mineiro Foto cedida: Diego Vargas / Seapa

Um grupo de produtores rurais de Grão Mogol, município localizado no norte de Minas Gerais, decidiu investir no cultivo de uvas para a produção de vinhos artesanais. A iniciativa começou em 2017 e, desde então, a colheita tem apresentado bons resultados.

Eles apostaram na fertirrigação, no manejo adequado das videiras e contaram com o apoio tecnológico de pesquisadores da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

Apesar do cultivo ocorrer em uma região semiárida, a variedade francesa Merlot alcançou uma produtividade média de 4 quilos por planta, com duas safras por ano.

“A parceria estabelecida aqui, por meio da nossa Epamig e do IMA, no que diz respeito à sanidade, é fundamental para continuarmos crescendo, gerando emprego e renda. Grão Mogol é um novo Eldorado”, afirmou o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes.

Vinho do sertão mineiro ganha prêmio nacional Foto cedida: Diego Vargas / Seapa

No ano passado, o vinho Casa Velha, produzido pela vinícola Vale do Gongo — dos empresários e irmãos Alexandre e Gésio Damasceno, e de Guilherme Saege — conquistou a medalha Grande Ouro no Concurso Nacional de Vinhos de Mesa, realizado em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

“Comprovamos o potencial do terroir do sertão mineiro”, comentou Alexandre Damasceno.

Atualmente, a Vale do Gongo produz cerca de 60 toneladas de uvas por ano. Parte da produção é destinada ao consumo in natura e o restante à elaboração de aproximadamente 15 mil litros de vinho por ano.

