Virada ODS posiciona São Paulo para a COP30 Evento traz palestras, cultura e serviços para engajar a população nos desafios ambientais e sociais Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 05/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h00 )

Virada ODS marca o engajamento da capital paulista rumo à COP30, promovendo inclusão, sustentabilidade e mobilização cidadã Foto cedida: Virada ODS

A partir de amanhã e até domingo, a capital paulista recebe a 4ª edição da Virada ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), o evento tem como principal objetivo engajar a população nos 17 ODS da Organização das Nações Unidas.

Com o slogan “A cidade do cuidado, da sensibilidade e da acessibilidade”, esta edição reforça o compromisso de São Paulo com a inclusão social e a sustentabilidade, além de marcar a preparação da cidade para a COP30, conferência climática da ONU que acontecerá em novembro, em Belém (PA).

Durante três dias, o centro da cidade será palco de uma programação diversificada que une cultura, cidadania e meio ambiente. A Virada ODS se consolida como uma importante ferramenta de mobilização social e ambiental, conectando ações locais aos compromissos globais da Agenda 2030.

Quer saber mais sobre o evento?

