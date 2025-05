VR Software apresenta soluções inovadoras para o varejo no APAS Show 2025 Com soluções inteligentes em gestão, IA e experiência do cliente, a empresa leva ao maior evento do setor supermercadista uma proposta completa para aumentar a eficiência, sustentabilidade e performance do varejo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 10/05/2025 - 17h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 17h00 ) twitter

Luciano Guerrero, CEO da VR Software Foto cedida : VR Software

A VR Software marca presença no APAS Show 2025, que acontece de 12 a 15 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, com o conceito “Nós Vivemos Supermercados”.

A empresa apresentará soluções inovadoras, desde monitoramento em tempo real e inteligência artificial até plataformas de fidelização e otimização de performance.

Confira abaixo o meu bate-papo com Luciano Guerrero, CEO da VR Software.

Mundo Agro: A empresa trará muitas novidades para a próxima edição do APAS Show. Quais são as ferramentas inovadoras que possibilitam um gerenciamento de alimentos — frescos ou não — sem perdas?

Luciano Guerrero: No APAS Show 2025, a VR Software leva soluções pensadas justamente para reduzir perdas e aumentar a eficiência da operação. Um dos destaques é o VR Monitoramento, que traz inteligência para a frente de caixa com rastreamento de vendas em tempo real e integração com câmeras nos checkouts. Essa solução permite identificar desvios, fraudes e falhas operacionais, promovendo um controle mais rígido de toda a operação. Além disso, ferramentas como o VR Mobile e o VR Master garantem o acompanhamento em tempo real de entradas, saídas, trocas e perdas — desde o estoque até o ponto de venda. Isso tudo contribui para uma gestão mais estratégica dos alimentos, sejam frescos ou industrializados, evitando desperdícios e otimizando a operação.

Mundo Agro: Qual a importância de integrar tecnologia em toda a cadeia do supermercado? E como isso se reflete nas ações de ESG do setor?

Luciano Guerrero: Integrar tecnologia em toda a cadeia do supermercado é essencial para garantir agilidade, precisão e transparência — três pilares fundamentais para um varejo mais eficiente e sustentável. Quando todas as etapas estão conectadas, o gestor passa a ter uma visão completa do negócio: do estoque ao consumidor final. Isso impacta diretamente em práticas ESG. Um exemplo claro é o controle de perdas, que reduz o descarte de alimentos e otimiza recursos. Outro é o planejamento orçamentário baseado em dados reais, por meio do VR Controller 360, que permite decisões mais sustentáveis. E, claro, a digitalização dos processos com o VR Promo, o Folheto Digital e outras soluções, que reduzem o uso de papel e fortalecem o relacionamento com o consumidor de forma consciente.

Mundo Agro: Quais são as ações sustentáveis da VR?

Luciano Guerrero: A sustentabilidade está no DNA das soluções da VR Software. Além de ferramentas que ajudam o varejo a reduzir desperdícios e otimizar processos, temos iniciativas voltadas à digitalização de campanhas promocionais, como o folheto digital integrado ao VR Promo, que elimina a necessidade de material impresso. Também desenvolvemos funcionalidades que fortalecem a governança, com mais rastreabilidade, segurança e inteligência nos processos, o que se alinha aos compromissos ESG dos nossos clientes. E dentro de casa, temos um olhar contínuo para inovação responsável, desenvolvendo tecnologias que apoiam a eficiência energética e o consumo consciente nas lojas.

Mundo Agro: Qual a projeção da empresa para esta edição do APAS e quais são as expectativas para o ano?

Luciano Guerrero: Para essa edição do APAS Show, estamos com o maior estande de tecnologia da feira — são 150 m² dedicados à inovação no varejo supermercadista. Nossa expectativa é ampliar ainda mais nossa base de clientes e fortalecer parcerias com redes de todo o Brasil, apresentando um portfólio que cobre todas as frentes do negócio: do ERP à experiência do consumidor. Em 2025, seguimos com uma meta clara: crescer com inteligência e impacto, ajudando nossos clientes a evoluírem por meio da tecnologia. Já temos mais de 3.300 clientes em 26 estados e queremos expandir, principalmente com soluções que combinem performance, personalização e controle estratégico.

Mundo Agro: Qual o maior desafio da empresa ou do setor atualmente? Muitos executivos têm citado a falta de mão de obra.

Luciano Guerrero: Hoje, um dos principais desafios do setor supermercadista é a escassez de mão de obra qualificada, especialmente em funções operacionais, como reposição, açougue e frente de caixa. Só no estado de São Paulo, por exemplo, são mais de 34 mil vagas em aberto, segundo a APAS. Essa realidade tem impactado diretamente a operação dos supermercados e reforça a importância da tecnologia como uma aliada estratégica.

Na VR Software, desenvolvemos soluções baseadas em inteligência artificial, automação e big data que ajudam a otimizar processos e reduzir a dependência de tarefas manuais. Ferramentas como o VR Monitoramento, que traz mais inteligência para a frente de caixa, e o VR Mobile, que permite executar rotinas diretamente pelo celular, tornam o dia a dia mais ágil e eficiente. Também contamos com soluções de CRM e engajamento digital, como o VR Promo e o VR Connect, que automatizam campanhas e melhoram a experiência do cliente.

A tecnologia não substitui o colaborador, ela é um facilitador no desempenho do trabalho, contribui para um ambiente mais produtivo, conectado e atrativo, e ajuda a reter talentos. Em um cenário de escassez de profissionais, investir em inovação é essencial para manter a competitividade e preparar o setor para os próximos desafios.

