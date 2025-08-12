Estado vai auxiliar na apuração de prejuízos na ação que prendeu dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop Segundo investigação, fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas Na Veia|Grace AbdouOpens in new window 12/08/2025 - 16h22 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, durante coletiva Reprodução/MPSP

A Secretaria de Estado vai auxiliar nos desdobramentos da Operação Ícaro, deflagrada nesta terça-feira (12) para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais.

Foram presos preventivamente o empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, o executivo da Fast Shop Mário Otávio Gomes e o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, da Secretaria da Fazenda de São Paulo.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas.

Em contrapartida, recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome de sua mãe. Constatou-se também que o fiscal já recebeu, até este momento, mais de R$ 1 bilhão em propina.

‌



Durante entrevista coletiva sobre o caso, na tarde desta terça-feira o procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, e os promotores Roberto Bodini, João Ricupero e Igor Volpato, todos do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), afirmaram que o Estado vai cooperar com Ministério Público para mensurar prejuízos no âmbito da Operação Ícaro.

“Agora vêm os movimentos seguintes para a apuração dos prejuízos aos cofres públicos”, disse o procurador-geral de Justiça.

‌



“Nós pretendemos fazer um trabalho em conjunto com a Secretaria da Fazenda”, afirmou Ricupero.

“Nós conseguimos detectar e comprovar que houve o pagamento de valores ilícitos para funcionários públicos, que por sua vez facilitaram a obtenção de favores fiscais para essas empresas”, acrescentou Bodini.

‌



“Tudo será especificado com a análise do material que foi objeto da busca e apreensão na data de hoje”, comentou Volpato.

A investigação conduzida pelo Gedec identificou um grupo criminoso responsável por favorecer empresas do setor de varejo em troca de vantagens indevidas.

Foram cumpridos três mandados de prisão temporária, incluindo o de um fiscal de tributos estadual, apontado como o principal operador do esquema, e os de dois empresários, sócios de empresas beneficiadas com decisões fiscais irregulares.

Além das prisões, os agentes deram cumprimento a diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais dos alvos e nas sedes das empresas investigadas.

A operação é fruto de meses de trabalho investigativo, com análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.