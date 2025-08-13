O que está por trás da moda de adultos usarem chupeta para aliviar ansiedade A prática promete relaxamento, mas, apesar da aparente inocência, há riscos físicos e emocionais Refletindo Sobre a Notícia por Ana Carolina Cury|Ana Carolina CuryOpens in new window 13/08/2025 - 10h53 (Atualizado em 13/08/2025 - 10h59 ) twitter

Chupetas para adultos viram moda Nos Bastidores

Nos últimos meses, plataformas de comércio eletrônico chinesas registraram um aumento expressivo na venda de chupetas para adultos, feitas de silicone ou borracha, com preços que vão de cerca de R$ 8 a R$ 350, na conversão direta. Um vendedor chegou a afirmar que vendeu mais de duas mil unidades em apenas um mês.

Quem aderiu ao costume diz encontrar no ato de “chupar a chupeta” uma sensação de acolhimento emocional e redução da ansiedade.

Especialistas já estão se manifestando a respeito dos riscos desse hábito, que vão desde alterações na mandíbula e dificuldade para mastigar até risco de asfixia — especialmente se usada durante o sono.

A verdade é que a chupeta não é recomendada nem para crianças — e todo pai ou mãe sabe bem disso. Em recém-nascidos, o uso precoce pode atrapalhar a amamentação, já que a sucção no bico artificial é diferente da feita no seio materno. Há estudos que mostram que o uso frequente reduz o tempo no peito, afetando a produção de leite e, em alguns casos, levando ao desmame precoce.

Quando prolongado (principalmente após os 2 anos de idade), o hábito está relacionado a alterações na arcada dentária e no desenvolvimento da fala, como mordida aberta, mordida cruzada e má oclusão. Também há o risco de acúmulo de bactérias e fungos, que podem causar infecções orais, otites e aftas, mesmo com limpeza frequente. Fora a dependência emocional: a chupeta pode se tornar um apego difícil de abandonar, gerando estresse tanto para a criança quanto para os pais.

Agora, se esses problemas já preocupam na infância, imagine para adultos?

Cortar o mal pela raiz

Mais do que uma “trend” curiosa, essa moda também revela um sintoma de algo maior: uma crise emocional silenciosa que atinge jovens e adultos em todo o mundo. Adotar acessórios como esse pode servir de fuga momentânea, mas não resolve a raiz do estresse, da ansiedade ou da depressão.

Assim como uma planta doente só se recupera quando arrancamos as raízes comprometidas, a mente também precisa que tratemos o problema na origem. Por isso, em vez de seguir modismos estranhos, não seria melhor fazer uma autoanálise e buscar entender o que pode estar motivando sentimentos ruins, como tristeza, mágoa ou ansiedade?

Pode ser doloroso no começo, mas enfrentar a verdade — mesmo que doa no início — é a única forma capaz de trazer a cura emocional. Por que não existe chupeta capaz de resolver o que só a coragem de se conhecer pode fazer.

