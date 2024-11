Nunes tem 50%, e Boulos, 41%, no 2º turno em São Paulo, diz Real Time Big Data

Pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto no segundo turno da Prefeitura de São Paulo (SP), encomendada pela RECORD e divulgada nesta sexta-feira (25), mostra que Ricardo Nunes (MDB) tem 50%, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 41%.



O resultado foi obtido no levantamento estimulado, no qual uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos eleitores. Considerando os votos válidos (quando são excluídos os brancos e nulos), Nunes tem 55%, e Boulos, 45%.