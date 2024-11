Confira os melhores momentos do Agro Record News desta semana (2/11)

O Agro Record News desta semana , exibido com exclusividade nas manhãs de sábado na RECORD NEWS, abordou a queda de produtividade de solos em algumas regiões do centro-oeste do país em decorrência das fortes queimadas. Também destacou o número recorde na exportação do café brasileiro na safra atual, que já movimentou cerca de 12 milhões de sacas no mercado internacional. Um mapa identificou os 100 municípios que mais arrecadam com o agronegócio, dando destaque ao estado do Mato Grosso do Sul, que detém 36 destas cidades.



As oportunidades de atuar no campo também têm sido cada vez mais promovidas e divulgadas, e observa-se um número crescente de mulheres neste ramo, como exibido no “Clube das Mães”, um grupo de mulheres empreendedoras do norte de Minas Gerais que investem no setor de alimentação, na produção de biscoitos de polvilho.