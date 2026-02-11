Brasil exportou 2,8 milhões de sacas de café em janeiro

Em janeiro, o Brasil exportou 2,8 milhões de sacas de café, marcando uma queda de 31% em relação a janeiro de 2025. Eduardo Heron, diretor técnico do Cecafé, analisa fatores que influenciaram no resultado.



