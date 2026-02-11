Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Pequenos produtores estão em busca de inovação

Show Rural Coopavel destaca soluções tecnológicas para aumentar produtividade agrícola

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Durante o Show Rural Coopavel, pequenos e grandes produtores agrícolas buscam inovações para auxiliar na superação dos desafios diários do campo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • agricultura
  • agronegocio
  • brasil
  • clima

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.