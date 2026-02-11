Logo R7.com
Preço do trigo segue firme no Sul e no Sudeste do país

Valores são impulsionados por menores estoques e pelos bons volumes exportados

Record News Rural

Os preços do trigo permanecem estáveis em regiões como o Rio Grande do Sul e São Paulo. A estabilidade é atribuída a estoques menores e volumes expressivos de exportação.

