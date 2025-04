'As próximas 48h são fundamentais': saída de Bolsonaro da UTI depende de boa evolução pós-operatória

Segundo Leandro Echenique, cardiologista que faz parte da equipe médica de Jair Bolsonaro, após a cirurgia de 12h , o pós-operatório deve ser acompanhado com cautela para evitar futuras complicações. "As próximas 48h são fundamentais para definir os próximos passos", afirmou.



Bolsonaro passou por uma cirurgia complexa, no último domingo (13), para corrigir aderências intestinais e reconstruir a parede intestinal. O ex-presidente segue na UTI, sem previsão de liberação.



Entenda o caso