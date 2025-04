Médicos ainda investigam mal-estar de Bolsonaro e confirmam transferência para Brasília Sem previsão de alta, ex-presidente será transferido para Brasília em UTI aérea neste sábado Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 12/04/2025 - 12h09 (Atualizado em 12/04/2025 - 12h35 ) twitter

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado no Rio Grande do Norte Reprodução/Instagram (@jairmessiasbolsonaro) - 11.04.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está lúcido e sem dores, mas segue sem previsão de uma alta hospitalar, o que levou à decisão para que ele seja transferido para Brasília. A atualização do quadro de saúde foi confirmada por médicos que acompanham o político neste sábado (12).

A equipe também destacou não ter identificado a causa do mal-estar sofrido pelo ex-presidente e, até o momento, não há necessidade de cirurgia.

O médico pessoal do ex-presidente, Cláudio Birolini, afirmou que a equipe seguirá monitorando a saúde de Bolsonaro. “O que vai acontecer nos próximos dias vai depender da evolução clínica”, destacou. Ele também prevê recomendações para uma mudança e agenda com menos atividades do ex-presidente.

Bolsonaro está internado desde sexta-feira (11). Ele foi encaminhado para atendimento após sentir fortes dores abdominais durante uma visita ao interior do estado. Ele foi levado a um hospital em Santa Cruz, mas foi transferido para Natal.

A remoção do ex-presidente para Brasília foi anunciada pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN). Aliado de Bolsnaro, o senador disse que o episódio está relacionado ao ataque sofrido pelo ex-presidente em campanha eleitoral de 2018.

À época, Bolsonaro foi esfaqueado na região do abdômen durante comício em Juiz de Fora (MG). A campanha presidencial dele foi interrompida após o incidente.

“Clinicamente ele está muito bem. O fato de levar ele para Brasília se dá para onde se quer ter cuidado, se houver necessidade de fazer uma outra intervenção”, disse. A confirmação do translado foi reforçada pela equipe médica

Desde que foi internado, o ex-presidente afirmou que não precisará passar por cirurgia — o que agora poderá ser novamente avaliado — e agradeceu aos apoiadores.

“Agradeço a todos os brasileiros pelas orações, mensagens e demonstrações de carinho. Momentos assim nos lembram da fragilidade da carne e da fortaleza que vem da fé, da família e daqueles que permanecem ao nosso lado, mesmo à distância. Com a ajuda dos médicos e a proteção de Deus, em breve estarei de volta, pronto para retomar minha missão de percorrer as cinco regiões do Brasil”, disse

