Lula critica Trump e defende legalidade do julgamento de Bolsonaro ao anunciar pacote; veja

“O que é desagradável é que as razões justificadas para impor sanções ao Brasil não existem”, afirmou Lula em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (13) para anunciar um pacote de ajuda de custos para empresas afetadas pelo tarifaço de 50%, imposto por Donald Trump a determinados setores da economia.



Em discurso, Lula destacou o déficit comercial na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. “Se colocar serviços, bens e comércio, tivemos déficit, em 15 anos, de US$ 410 bilhões (cerca de R$ 2,2 bilhões). Não era o Trump que deveria estar taxando o Brasil, éramos nós que deveríamos estar taxando os norte-americanos”, declarou o presidente.



Outro ponto destacado por Lula foi a defesa da autonomia nacional perante as ameaças de sanções e interferência no poder brasileiro. “A única coisa que precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável. Ninguém dê palpite nas coisas que nós temos fazer”, afirmou.



Ele complementou reforçando que não existiria nenhum motivo para a imposição de tarifas no país. “O Brasil não tinha, efetivamente, nenhuma razão para ser taxado e tampouco aceitaremos qualquer pecha de que no Brasil não respeitamos os direitos humanos”.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (13) a MP (Medida Provisória) Brasil Soberano , que vai destinar R$ 30 bilhões de socorro às empresas afetadas pelas medidas de Trump.