'Extremamente complexa', diz médico sobre cirurgia de Bolsonaro realizada no domingo (13)

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (14), o médico cardiologista Leandro Echenique explicou a complexidade do procedimento cirúrgico pelo qual passou o ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo (13). Segundo ele, a cirurgia, com duração de 12 horas, foi uma das mais delicadas já enfrentadas pelo paciente.



Bolsonaro está sob os cuidados de Echenique desde 2018, quando Bolsonaro foi atingido por uma facada durante a campanha eleitoral. Ao todo, o ex-presidente passou por outras sete intervenções de diferentes níveis de dificuldade.