‘Autoestima renovada’: ONG distribui perucas para mulheres em tratamento contra câncer em BH

A arena do clube Atlético Mineiro, em Belo Horizonte , foi palco de uma ação promovida por uma ONG dedicada a apoiar mulheres em tratamento contra o câncer , no sábado (26). A iniciativa, que percorre diversos estados brasileiros, distribuiu gratuitamente perucas confeccionadas a partir de cabelos doados para mulheres que enfrentam os efeitos da quimioterapia. Além da distribuição, as participantes tiveram a oportunidade de acompanhar o jogo entre Atlético Mineiro e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro .