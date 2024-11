'Fake news': Mbappé nega suposto envolvimento em estupro na Suécia

O jogador francês Kylian Mbappé estaria sendo investigado por um possível envolvimento em um caso de estupro na Suécia. Ele passava sua folga com familiares no país, quando o crime teria ocorrido, segundo um jornal local. Mbappé nega e diz que a notícia é tendenciosa, já que foi publicada na véspera de uma reunião com o Paris Saint-Germain sobre salários atrasados. Segundo o veículo, o atleta não foi citado diretamente pelo promotor, que não quis dar detalhes da investigação. “Notícias falsas! Está ficando previsível. Um dia antes da audiência, como se fosse por acaso”, publicou Mbappé em suas redes sociais.