Palmeiras e Flamengo têm disputas pela Libertadores nesta quarta (9)

Tem mais Libertadores da América nesta quarta-feira (9) — o Palmeiras recebe o Cerro Porteño no Allianz Parque, na busca pela liderança do grupo G. Enquanto isso, o Flamengo enfrenta o Central Córdoba no estádio do Maracanã, em jogo que contará com Pedro, no banco de reservas, quase sete meses após uma grave lesão no joelho.



