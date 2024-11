Irmão de torcedor do Cruzeiro diz que vítima está com ‘face detonada’ após briga com palmeirenses

O confronto entre torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro , na madrugada do último domingo (27), deixou um morto e 17 feridos. Marcos Sales, irmão de Max Paulo, uma das vítimas da briga, contou que o cruzeirense de 28 anos está entubado e sedado no hospital de Mairiporã, na Grande São Paulo, em situação “muito crítica”. Em entrevista à RECORD, Marcos afirmou que, após levar pauladas na cabeça de integrantes da Mancha Verde , o irmão está com a “face deformada” e pode não resistir aos ferimentos. “Fiquei horrorizado”, falou.