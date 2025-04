Morador protesta despejando sacos de terra no meio de agência de saneamento em Foz do Iguaçu (PR)

Um morador de Foz do Iguaçu , no Paraná, protestou contra uma obra parada na frente da casa dele, nesta quinta-feira (10). O homem foi até a agência de atendimento da companhia de saneamento do estado, responsável pelos reparos, e jogou sacos de terra no chão.



Cerca de 30 minutos depois da ação do morador, ele registrou os trabalhadores consertando o buraco aberto na calçada. Em nota, a companhia disse que o serviço já estava agendado como prioridade; o órgão também afirmou que está em contato com a empresa terceirizada para resolver todas as pendências de obras inacabadas .