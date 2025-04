Três pessoas são presas por participarem do ‘golpe do amor’ em SP

A polícia deteve três suspeitos de pertencer a uma quadrilha especializada no chamado “golpe do amor” . O grupo atraía alvos por meio de perfis falsos em plataformas de paquera. Após marcar um encontro, armava uma emboscada. A prisão ocorreu em flagrante, na cidade de São Paulo.



Os investigados foram capturados com o apoio de uma vítima que havia combinado de conhecer um dos perfis. Ao ter seu pedido de chamada de vídeo negado, o homem acionou as autoridades, que surpreenderam os envolvidos. Com eles, foram apreendidas armas e o celular de outra pessoa lesada. A apuração aponta que o bando enganou, pelo menos, outras oito pessoas por meio do mesmo golpe .