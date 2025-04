Advogados trocam tapas em frente a departamento da OAB em Fortaleza; veja vídeo

Dois advogados foram flagrados brigando em frente a uma entidade ligada à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Fortaleza, no Ceará , nesta quinta-feira (10). Imagens mostram o momento em que um dos envolvidos dá um tapa no rosto do outro, que cai no chão. Após troca de xingamentos, outros homens conseguem separar a briga , que teria começado por conta de um processo que um advogado perdeu para o outro.