Por que o mercado reagiu mal a mudança no IR que beneficiará a população? Entenda

O mercado financeiro reagiu negativamente ao anúncio do novo pacote fiscal apresentado pelo Ministério da Fazenda nesta quinta-feira (28), o que elevou tanto o dólar quanto a taxa de juros futura. Em entrevista ao Alerta Brasil , da RECORD NEWS, o assessor financeiro Flávio Freitas afirmou que o pacote, embora prometa benefícios imediatos a parte da população, como a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, "não resolve os problemas estruturais da economia brasileira" e vai aumentar a inflação. “Se o governo não cortar as despesas, ele vai fazer a inflação aumentar cada vez mais, o que faz com que esse atual benefício se perca ao longo do tempo”, explicou.