Análise: mudança na postura de Trump vem da observação das relações comerciais e demandas americanas

O dólar teve o quinto dia seguido de queda, nesta quinta-feira (24), cotado a R$ 5,69, e se mantém no mesmo patamar durante esta sexta (25). Já o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores brasileira, fechou em alta, atingindo o maior patamar desde setembro de 2024, com alta de 1,79%, e alcançando 134.580 pontos, valor que seguiu as bolsas de Nova Iorque, que avançaram também na quinta-feira.





Conexão Record News , Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, analisa que esses resultados econômicos se devem aos recuos do presidente Em entrevista ao, Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, analisa que esses resultados econômicos se devem aos recuos do presidente Donald Trump em relação às negociações de taxações. As atitudes do presidente americano, segundo o professor, fizeram com que os investidores se sintam mais seguros em apostarem em rendas variáveis, como as ações negociadas nas bolsas.