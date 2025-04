Google volta a exibir conversão de real para outras moedas; saiba onde mais buscar cotação

O Google reativou o painel de conversão do real para outras moedas após quatro meses. A ferramenta foi suspensa em dezembro após um erro na exibição de cotações . No retorno, o buscador adicionou recursos que visam minimizar os erros, como o bloqueio do fornecimento de dados em fins de semana e feriados — dias nos quais as bolsas de valores não costumam operar.



“O Google é uma plataforma que busca informações da internet como um todo”, explica o economista Rodrigo Simões em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (25). O especialista ressalta que há outras formas confiáveis de se consultar a cotação do dólar, como o site do Banco Central e a Bolsa de Valores.