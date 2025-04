Oito em cada dez brasileiros que atrasaram contas em março são reincidentes

Segundo dados do Indicador de Reincidência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, 80% dos brasileiros inadimplentes no mês de março são reincidentes — são aqueles que voltaram ao cadastro de negativação menos de um ano após pagar uma conta negociada.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (25), o economista Rodrigo Simões explica que a questão da inadimplência passa pela falta de educação financeira, mas fatores externos, como inflação e juros, também têm influência.



Simões aponta que, para evitar endividamento nos gastos domiciliares, é fundamental que o orçamento seja discutido por todos os membros da casa. “A renda é da casa e as despesas são da casa. [...] É importante que as famílias tenham um controle do quanto se ganha e do quanto se gasta”, completa o especialista.